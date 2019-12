Dette vil påvirke Oslo Børs

Oljeprisen er litt opp denne morgenen. Brent-oljen er opp 0,4 prosent til 61,14 dollar pr. fat, mens lettoljen stiger 0,4 prosent til 56,14 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat Nordsjø-olje 61,48 dollar ved børsens stengetid.

På nyhetsfronten melder Reuters at Saudi Arabia hevet prisen på lettolje til Asia til det høyeste på seks år. I tillegg meldte Saudi Arabia mandag et ønske om at OPC+ skal fortsette produksjonskuttet og vurdere å øke det.

Meldinger om at veksten i den amerikanske oljeproduksjonen avtar, uvisst i hvilken grad, bidrar også til et lite press opp, ifølge Reuters.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet -0,1, 0,1 prosent.

Også DNB Markets tror børsen åpner flatt.

Asia-nedgang

I Japan faller Nikkei 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,44 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,06 prosent, mens CSI er opp 0,20 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes med 0,25 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,38 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia ramler 2,19 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,54 prosent.

Trump-toll

USAs president Donald Trump innførte i går toll med umiddelbar virkning for stål og aluminium fra Frankrike og Argentina.

Senere truet han med å innføre 100 prosent toll på franske importvarer, etter at Frankrike har innført skatt på digitale tjenester. Det vil isåfall ramme champagne og ost hardt.

Den nye tariffen kan bli innført fra midten av januar. USA vil også vurdere å heve tollsatsene mot EU, opplyser en talsperson for det amerikanske handelsdepartementet. Trump vil også vurdere lignende skatter i Tyrkia, Italia og Østerrike.

– Dessverre har alt dette å gjøre med neste års valg. Det dreier seg om å samle stemmer slik at han kan sikre seg en ny periode som president, sier Colin Graham, investeringsdirektør i Eastspring Investments, til CNBC.

Handelskrig med Kina

USA har vært i handelskrig med Kina i halvannet år. 15. desember er det varslet at USA skal øke tollsatsene på kinesiske varer ytterligere. Begge parter har sagt at de ønsker å bli enig, og Trump sa sist uke at de var i sluttfasen for å inngå en "fase 1-avtale".

Men de siste dagene har det vært få signaler rundt en handelsavtale. Kina reagerte kraftig da Trump signerte under en lov som uttrykte støtte til Hongkong-demonstrantene.

– En runde med nye tariffer bidrar som en påminnelse om hvor uforutsigbar amerikansk handelspolitikk er. Det liker finansmarkedene dårlig, skriver Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets.



Ned på Wall Street

Også på Wall Street var det bredt fall i går. Dow Jones falt 0,96 prosent til 27.783,04. S&P 500 endte ned 0,86 prosent til 3.113,87. Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 1,12 prosent til 8.567,99.

Hovedindeksen ned

Oslo Børs endte mandag ned 1,29 prosent til 890,81 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4.736 millioner kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

- EMU: PPI oktober 11.00

- Australia: rentebeskjed 4.30 - Renten ble holdt uendret på 0,75 prosent.

- API, ukentlig oljelagertall 22.30

