Nordea Markets: – Det var en blodrød dag i aksjemarkedet

«Det var en blodrød dag i aksjemarkedet i går med S&P 500 som endte ned nesten en prosent, den største nedgangen de siste to månedene», skriver Nordea Markets i dagens morgenrapport.

Trump får skylden

Tallknuserne slår fast at stemningen ble dårlig etter at Donald Trump tvitret om nye tollsatser på stål og aluminium fra Brasil og Argentina, land som han beskylder for å berike seg på bekostning av amerikanske bønder.

Ikke lenge etter kom meldingen om at fristen for handelsavtalen mellom Kina og USA er den 15. desember.

«Det uttalte USAs handelsminister Ross til Fox News, og han sa at hvis avtalen ikke inngås innen fristen vil Trump innføre ytterligere toll på kinesiske varer. Etter sigende har handelssamtalene vært konstruktive den siste tiden», skriver Nordea.

Kom som en overraskelse

Dermed kom trusselen om nye tollsatser som en overraskelse, selv om mange av økonomene som følger nyhetsbildet tett hadde ventet en videre eskalering etter hvert.

I løpet av mandagen ble det også presentert nye ISM-tall for industrien som skuffet markedet ytterligere.

Knallrødt

Mandag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,29 prosent til 890,81 poeng. Det var heller ikke mye å skryte av på New York-børsen hvor Dow Jones falt 0,96 prosent, S&P 500 endte ned 0,86 prosent mens Nasdaq falt 1,12 prosent.