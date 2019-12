Clarksons Platou Securities ser oppside i tankmarkedet og anbefaler Frontline-aksjen

Clarksons Platou Securities oppjusterer kursmålet på Frontline-aksjen fra 11 til 16 dollar og gjentar sin kjøpsanbefaling, ifølge en rapport.

Meglerhuset viser til at utbyttet har kommet tilbake, og kursmålet reflekterer deres estimat på rundt 6 dollar per aksje i utbytte for 2020/21 og en retur til midtsyklus-verdsettelse etter det.

«Med mulighet for en svært lav flåtevekst i de kommende årene, så føler vi at aksjeverdsettelsene kan bryte seg fri fra det smale fokuset på verdijustert egenkapital (NAV) over de siste par årene til inntjening og utbytte, hvor vi tror Frontline har videre oppsidepotensial», skriver analytiker Frode Mørkedal.

«Vi tror at tankmarkedet har oppsidepotensial på kort sikt og ser sterkt momentum gjennom minst 1Q20 når IMO 2020 sparkes i gang på høyt gir. Vi tror at en forskyvning i fokus til den kommende IMO 2030 karbonreguleringen vil fortsette å holde nybyggaktiviteten lav og bidra til en lengre oppgangssyklus enn vanlig».