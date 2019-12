Tirsdagens handel på Wall Street starter i rødt

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt hele 1,32 prosent og står i 8.455,24 poeng, mens Dow Jones står i 27.445,77 poeng etter en nedgang på 1,21 prosent.

Dårlig stemning

I tirsdagens rapport fra Nordea Markets slår tallknuserne fast at stemningen ble dårlig mandag etter at Donald Trump tvitret om nye tollsatser på stål og aluminium fra Brasil og Argentina, land som han beskylder for å berike seg på bekostning av amerikanske bønder.

I løpet av mandagen ble det også presentert nye ISM-tall for industrien som skuffet markedet ytterligere.

Dårlige nyheter

«Etter at det en stund har virket mulig for USA og Kina å komme til en enighet om en fase-1 avtale, bidrar en runde med nye tariffer som en påminnelse om hvor uforutsigbar amerikansk handelspolitikk er. Det liker finansmarkedene dårlig», skriver Magne Østnor i tirsdagens rapport fra DNB Markets.