Nå har Northern Drilling-datter hentet 918 millioner

Northern Drillings datterselskap Northern Rig Holding (NOL) har gjennom en rettet emisjon nå hentet 100 millioner dollar, tilsvarende cirka 918 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Det ble gjort ved utstedelse av 18.726.592 nye aksjer til en tegningskurs på 5,34 dollar, tilsvarende cirka 49 kroner.

Hovedaksjonær Hemen Holding Limited, et selskap indirekte kontrollert av truster opprettet av John Fredriksen og hans nærmeste familie, er tildelt 7.490.636 aksjer i emisjonen, og vil dermed sitte på en eierandel på 11,8 prosent.

Skilles ut

Etter børsslutt tirsdag meldte Northern Drilling at de gjennom NOL vurderer å skille ut sine to «harsh environment»-rigger, West Mira og West Bollsta.

Ettersom West Mira har startet arbeid for Wintershall Norge, mens West Bollsta etter planen skal starte på en kontrakt med Lundin Norway i andre kvartal 2020, forventer selskapet at det å skille ut riggene vil synliggjøre underliggende verdier.

«Det er styrets oppfatning at en spin-off vil bedre fleksibiliteten til «harsh environment»-riggene og potensielt øke NOLs evne til å returnere kontanter til aksjonærene», het det i meldingen.

Northern Drilling meldte også at det forventes at NOL-aksjene vil bli registrert på N-OTC like etter at emisjonen er fullført. Det er også igangsatt planer om å søke om notering på Oslo Børs, eller alternativt Oslo Axess, i første kvartal 2020.

Det er planlagt at Northern Rig Holding skal omdøpes til Northern Ocean.