dette vil påvirke oslo børs

Oljen styrker seg litt onsdag morgen. Brent-oljen stiger 0,77 prosent til 61,29 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 0,75 prosent til 56,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjø-olje omsatt for 60,48 dollar pr. fat ved børsens stengetid i går. I morgen samles OPEC-toppene. Da får vi trolig vite om dagens produksjonskutt på 1,2 millioner fat om dagen vil fortsette.

Spådom

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår at Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet 0,4, 0,8 prosent. DNB Markets anslår oppgang på 0,4 prosent.

Asia

I Japan ramler Nikkei 0,39 prosent og Topix-indeksen 0,27 prosent.

I Kina faller Shanghai Composite 0,36 prosent, mens CSI 300 svekkes 0,19 prosent. Hang Seng i Hong Kong er ned 0,98 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 0,73 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,25 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,58 prosent.

Offensiv Trump i handelskrig

De siste dagene har USAs president Donald Trump vært på offensiven. Mandag gjeninnførte han toll på stål og aluminium fra Argentina og Brasil, før han truet med å sette opp tollen på franske varer med 100 prosent.

Trump varslet også mulig toll mot Italia, Østerrike og Tyrkia. EU truer med at de vil komme med reaksjoner som en enhet.

Videre i går fortalte Trump under NATO-toppmøtet i London at han ikke har noen tidsfrist for handelsavtale med Kina. Stornasjonene har vært i handelskrig i halvannet år. 15. desember har det blitt varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer. Både Trump og Kinas president Xi Jinping har tidligere varslet at en handelsavtale vil falle på på plass før dette. Men i går hadde altså Trumps pipe fått ny lyd.

– På en måte liker jeg ideen om å vente til etter valget (november 2020) med Kina-avtalen. Men de (Kina, red.anm.) vil komme frem til en avtale nå, og vi vil se om avtalen blir den rette eller ikke. Den må bli riktig, sa Trump.

Han twitret mandag at de amerikanske børsene hadde steget med 21 prosent etter handelskrigen startet med Kina. I går var det uinteressant for USAs 45. president.

– Om aksjemarkedet går opp eller ned... Jeg ser ikke på aksjemarkedet. Jeg bryr meg om jobber. Jobber er det jeg følger med på, uttalte Trump i London, og la til at gårsdagens tilbakegang er «bare peanøtter».

Rød Wall Street

Det var nemlig stort sett nedgang over hele linja i USA. Dow Jones endte dagen ned 1,01 prosent til 27.502,81. S&P 500 falt 0,66 prosent til 3.093,20. Nasdaq Composite svekket seg 0,55 prosent til 8.520,64.



Hovedindeksen

Oslo Børs dalte ned 0,74 prosent og endte på 884,21 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,03 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Boligprisstatistikk november, kl. 11:00

Japan: PMI tjenester november, kl. 01:30

Kina: PMI tjenester november, kl. 02:45

India: PMI tjenester november, kl. 06:00

Spania: PMI tjenester november, kl. 09:15

Italia: PMI tjenester november, kl. 09:45

Frankrike: PMI tjenester november, kl. 09:50

Tyskland: PMI tjenester november, kl. 09:55

ØMU: PMI tjenester november, kl. 10:00

UK: PMI tjenester november, kl. 10:30

USA: ADP privat sysselsetting november, kl. 14:15

USA: PMI tjenester november, kl. 15:45

USA: ISM tjenester november, kl. 16:00

Annet:

Pioneer Property Group: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 10:00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)