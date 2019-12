Bredt fall i Asia - mener handelskrigen har eskalert

I Japan ramler Nikkei 0,39 prosent og Topix-indeksen 0,27 prosent.

I Kina faller Shanghai Composite 0,36 prosent, mens CSI 300 svekkes 0,19 prosent. Hang Seng i Hong Kong er ned 0,98 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 0,73 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,25 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,58 prosent.

Trump på offensiv

De siste dagene har USAs president Donald Trump vært på offensiven. Mandag gjeninnførte han toll på stål og aluminium fra Argentina og Brasil, før han truet med å sette opp tollen på franske varer med 100 prosent.

Trump varslet også mulig toll mot Italia, Østerrike og Tyrkia. EU truer med at de vil komme med reaksjoner som en enhet.

Videre i går fortalte Trump under NATO-toppmøtet i London at han ikke har noen tidsfrist for handelsavtale med Kina. Stornasjonene har vært i handelskrig i halvannet år. 15. desember har det blitt varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer.

Både Trump og Kinas president Xi Jinping har tidligere varslet at en handelsavtale vil falle på på plass før dette. Men i går hadde altså Trumps pipe fått ny lyd.

– På en måte liker jeg ideen om å vente til etter valget (november 2020) med Kina-avtalen. Men de (Kina, red.anm.) vil komme frem til en avtale nå, og vi vil se om avtalen blir den rette eller ikke. Den må bli riktig, sa Trump.

Nordea tviler på avtale

Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen mener handelskrigen har eskalert de siste dagene. Han tviler på om en handelsavtale mellom Kina og USA vil komme på plass innen elleve dager.

– Per i dag ser det lite sannsynlig ut at partene kommer til enighet før den tid. Muligheten for en snarlig handelsavtale blir ytterligere svekket av det Kina karakteriserer som innblanding i indre anliggende. Representantenes hus har vedtatt en lov som tvinger Trump til å innta en hardere holdning overfor Kina i forbindelse med behandlingen av Uighuru-minioriteten. Lovforslaget har likheter med det som ble vedtatt i september til støtte for demonstrantene i Honk Kong, men må først via Senatet før Trump kan signere, skriver Bernhardsen.

– Utviklingen illustrerer igjen at det er svært utfordrende å lande en avtale mellom disse stormaktene. Hadde det vært en enkel oppgave ville avtalen vært underskrevet for lenge siden. Uroen har også økt forventningene til at Fed kan komme med flere rentekutt; markedet snuser igjen på muligheten for to rentekutt gjennom 2020, skriver Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.