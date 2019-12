Valutastrateg: Økt risikosentiment har bidratt til oppgang i markedene

«Etter å ha annonsert nye tariffer på stål og aluminium fra Brasil og Argentina og på fransk ost, champagne og luksusvesker, skapte nok Trumps kommentarer om utsiktene for en fase-1 avtale med Kina enda større usikkerhet», skriver valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor.

USAs president Donald Trump klarte nemlig ikke la være å påvirke markedene tirsdag, og fyrte i stedet ytterligere opp under handelskrigsuroen med nye uttalelser.

I forkant av NATO-møtet sa Trump tydelig at han ikke har noe hastverk med å få på plass en handelsavtale med Kina, at det muligens var bedre å vente til etter presidentvalget neste år. Han åpnet også for å bruke handelspolitikken mot de landene i NATO som ikke investerer nok i forsvar.

«Dermed var også gårsdagen preget av svakere risikosentiment i finansmarkedene. Aksjemarkedene reagerte negativt, med nedgang på 0,5-1,5 prosent på europeiske børser og 0,5-1,0 prosent i USA. I valutamarkedet fortsatte både japanske yen og sveitsiske franc og styrke seg, mens den norske kronen svekket seg og handler hhv. 10,18 mot euro og 9,18 mot dollar».

Onsdag åpner Oslo Børs opp 0,4 prosent til 887,70 poeng, mens Trump-uttalelsene førte til bred nedgang i Asia i natt.

Risiko og oppgang i aksjemarkedene

«Risikosentimentet har tatt seg opp de siste månedene, og bidratt til videre oppgang i aksjemarkedene og til at de lange rentene har sluttet å falle. En viktig grunn til dette har vært at amerikanske myndigheter i handelskonflikter med andre land har virket mer villige til å prioritere en forhandlingsløsning, enten det har vært med Kina eller med EU», skriver han.

Ifølge DNB Markets kan de siste dagers utvikling være en forhandlingstaktikk for å fremtvinge fremdrift i forhandlingene med Kina og endelig lande en første avtale, halvannen uke før den varslede tolløkningen på den siste delen av kinesiske varer trer i kraft

Men vi skal heller ikke se bort i fra at historien vil gjenta seg.

«At tariffer blir ansett å være et effektivt og treffsikkert virkemiddel. Og at tariff-kritikernes spådommer om markedsreaksjoner og svakere vekst ikke har slått til. Vi har en stund trodd at handelskrigen skulle eskalere ytterligere, rett og slett fordi vi tror det ikke finnes felles grunn i de grunnleggende uenighetene i handelskrigen. De siste dagers utvikling gir oss lite grunn til å endre den forutsetningen», oppsummerer Østnor.