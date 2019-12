Bloomberg melder at Saudi Aramco ventes å sette kursen i børsnoteringen i toppenden av indikert intervall. Saudi Aramco vil selge aksjer for opp mot 25,6 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt.

Finansavisen skrev sist uke at 4,2 millioner investorer har tegnet seg for kjøp av aksjer i selskapet. Saudi Aramco blir verdt et og et halvt oljefond.