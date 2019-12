Euronext og Hegnar Media lanserer samarbeid

Euronext Corporate Services og Hegnar Media Videoproduksjon har nå inngått en avtale for å bringe Euronexts webcast-tjenester til det norske markedet.

Webcast og webinarløsninger er nå en del av tjenestene som skal tilbys av Oslo Børs, understøttet av Hegnar Media Videoproduksjon.

– Webcast er en del av det nye tilbudet fra Oslo Børs som vil hjelpe selskaper med å øke sin synlighet og forbedre sin kommunikasjon i kapitalmarkedene. Hegnar Media er med sin sterke markedsposisjon den rette partneren for oss når vi nå går inn i markedet for strømming av presentasjoner, sier adm. direktør i Oslo Børs, Håvard S. Abrahamsen, i en kommentar.

Ved å benytte seg av Euronexts teknologiplattform, Company Webcast, mener Hegnar Media Videoproduksjon at de kan tilby bedre streamingtjenester og produkter til sine kunder.

– Partnerskapet gir oss enerett til å bruke webcast-plattformen og streaming-spilleren til Euronext. Dette vil gjøre det mulig for oss å forbedre tilbudet vårt med strømmetjenester av høyere kvalitet og flere muligheter for våre kunder, sier leder for Hegnar Media Videoproduksjon, Erlend Damon Stokke, i en kommentar.

Finansavisen eies av Hegnar Media.