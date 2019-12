Havyard Ship Technology har overlevert skip

Havyard Ship Technology AS har i dag gjennomført formell overlevering av nybygg nummer 135 til reder, ifølge børsmelding. Skipet skal bli liggende hos reder en kort periode for ferdigstilling av mindre gjenstående arbeid, opplyses det.

Denne leveringen betyr at en stor del av Havyard Ship Technologys byggelånseksponering er redusert.

I går annonserte Havyard Ship Technology, et datterselskap av Havyard Group, at de var enige med redere om skip liggende for utrustning ved verftet, samt GIEK og involverte banker. Enigheten skal sikre ferdigstillelse og overlevering av disse skipene.

Havyard Group byttet direktør på dagen mandag.

I dag stiger aksjen foreløpig 15,06 prosent på Oslo Børs.