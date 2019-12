Kepler Cheuvreux: Det blir et waiting game i Northern Drilling

Tirsdag kom nyheten om at Northern Drilling vurderer å skille ut sine to «harsh environment»-rigger, West Mira og West Bollsta. Selskapet hentet også inn 100 millioner dollar i en rettet emisjon.

Northern Ocean er navnet på det nye selskapet, og ifølge ledelsen skal grepet synliggjøre underliggende verdier og øke evnen til å returnere verdier til aksjonærene.

Eierandelen prises til om lag verdien av gårsdagens sluttkurs i Northern Drilling på 20,5 kroner, slik at markedet priser egenkapitalverdien i de to boreskipene tilnærmet til null i Northern Drilling.

Det mener analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux, ifølge TDN Direkt.

– Man kan jo spekulere i om det er lite eller mye. Det er et fremtidig finansieringsbehov i Northern Drilling, men det skal være en opsjonsverdi der som er større enn null i mine øyne, sier analytikeren til nyhetsbyrået.

Basert på gårsdagens sluttkurs i Northern Drilling estimerer Olsvik at de to boreskipene West Libra og West Aquila prissettes til mellom 240 og 250 millioner dollar per stykk.

Han mener derimot de er verdt en god del mer.

– Vi har vært positive til den aksjen en stund, og er det enda, men man må være klar over at kontantstrømmen vil gå til Nortern Ocean neste år. Det blir et "waiting game" i Northern Drilling og selskapet blir å betrakte som en opsjon på dypvannsmarkedet, sier han til TDN Direkt.