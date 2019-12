Onsdag peker pilen opp på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,41 prosent og står i 8.555,65 poeng, mens Dow Jones står i 27.620,09 poeng etter en oppgang på 0,43 prosent.

Nye tall viser at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 67.000 personer i november. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 135.000 personer.

USAs president Donald Trump har denne uken sendt ut negative handelsavtale-signaler, men ifølge Bloomberg skal en enighet likevel nærme seg.

Bloomberg viser til anonyme kilder. De rapporterer at USA og Kina skal være nærmere en avtale om hvor mye av tollsatsene som skal fjernes i "fase 1-avtalen".

Bloomberg melder også at Trumps lovskrift om å støtte demonstranter i Hongkong, samt nytt lovforslag om sanksjoner mot kinesiske embetsmenn for dårlig behandling av uigurer, ikke vil påvirke en mulig avtale.

Oppdatert klokken 16.02: De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor endte på 53,9 i november. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 54,5.