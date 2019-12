Norwegian fraktet 2,3 millioner passasjerer i november

Totalt 2.283.821 passasjerer fløy med Norwegian i november, mot 2.877.549 passasjerer i november i fjor, går det frem av en melding fra flyselskapet.

Et fall på 21 prosent.

Punktligheten var på 86,2 prosent, opp 3,7 prosentpoeng.

Norwegians trafikktall for november viser at enhetsinntektene økte for åttende måned på rad, mens kapasiteten ble redusert, i tråd med selskapets strategi.

Enhetsinntektene økte med hele 18 prosent til 0,31 kroner og fyllingsgraden med 4,2 prosentpoeng til 83 prosent.

Yielden steg 12 prosent til 0,37 kroner.

Selskapet gjennomførte 99,8 prosent av de planlagte flygningene.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fortsetter å levere økte enhetsinntekter, høyere fyllingsgrad og bedre punktlighet. Den planlagte kapasitetsreduksjonen påvirker tallene positivt, i tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Også denne måneden har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for den kommende vintersesongen og neste sommer for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen.

Den totale trafikken (RPK) var ned 23 prosent og kapasiteten (ASK) var ned 27 prosent.

Selskapet har denne måneden redusert CO2-utslippene til 73 gram per passasjerkilometer, en reduksjon på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til tross for at MAX-flyene er på bakken og selskapet har vært tvunget til å leie inn eldre fly.

Selskapet har redusert utslippene per passasjer med hele 30 prosent siden 2008. Hadde kun Norwegians egne fly blitt regnet inn i utslippstallene, ville reduksjonen vært enda større denne måneden, heter det.