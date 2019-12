Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

OBX-futures er torsdag morgen opp omlag 0,1 prosent.

Berntsens spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1] prosent.

«Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 1,7 prosent onsdag, mens de toneangivende indeksene i USA steg mellom 0,5 og 0,6 prosent. Økt tro på en at en «fase-en» avtale mellom USA og Kina kan bli inngått før 15. desember ga ny optimisme blant investorene i går. Dette kan for mange virke rart ettersom Trump senest tirsdag, hintet om det motsatte», skriver Berntsen i morgenrapporten.

«Når det er sagt, denne formen for kommunikasjon har etterhvert blitt Trumps varemerke. Hvorvidt han oppnår de ønskede forhandlingsutfall med denne taktikken er usikkert», fortsetter han.

Asia og olje

De asiatiske børsene endte også opp torsdag, mens pilene for oljeprisen peker ned.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 62,96 dollar fatet, ned 0,06 prosent, mens WTI-oljen faller 0,15 prosent til 58,34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,96 dollar ved børsslutt onsdag.

«I dag, og i morgen, samles medlemmene i OPEC og Russland for å bestemme kartellets samlede oljeproduksjon fremover. Gitt de siste dagers rykter går det mot nye kutt i produksjonen, noe som er positivt for oljeprisen», skriver Berntsen.

Oppgang på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom til tross for nye tall som viste at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte mindre enn ventet.

Antallet økte med 67.000 personer i november, mens det ifølge vår makrokalender var ventet 140.000 personer.

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor endte på 53,9 i november, mens det var det ventet en indeks på 54,5.

Dow Jones steg 0,53 prosent til 27.649,78 og er med det opp 18,53 prosent i år. 22 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

S&P 500 endte opp 0,63 prosent til 3.112,76. Det vil si at indeksen er opp 24,17 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,54 prosent til 8.566,67. Indeksen har dermed steget 29,11 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,06 prosent, mens Apple stengte opp 0,88 prosent og Amazon falt 0,52 prosent.

Frykt og gull

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7,1 prosent til 14,83, mens gullprisen var ned 0,26 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.480,5 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omkring fire prosent etter spenning rundt OPEC-møtet.

Tremånedersrenten falt 1,8 basispunkter til 1,556 prosent, mens renten på 2-åringen klatret to basispunkter til 1,564 prosent.

10-åringen hoppet 5,3 basispunkter til 1,772 prosent, mens 30-åringen hadde en oppgang på 5,5 basispunkter til 2,221 prosent.

Oppgang på Oslo Børs

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 1,63 prosent før den sluttet på 898,64 poeng.

Det ble omsatt aksjer for nesten 4,3 milliarder kroner.