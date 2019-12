DOF planlegger januar-emisjon - kan hente en halv milliard

DOF er ute med en oppdatering torsdag vedrørende refinansieringen selskapet står overfor.

Ledelsen opplyser om at selskapet venter å hente 200-500 millioner kroner i en tegningsrettsemisjon i januar 2020. Detaljene har enda ikke blitt fastsatt, men DOF skal etter planen bidra med 200 millioner kroner i ny egenkapital i DOF Subsea.

Selskapet skriver at det har en backlog på 14 milliarder kroner per 30 september, og at markedet gradvis bedres.

EBITDA er høyere sammenlignet med samme periode i fjor, men ikke tilstrekkelig til å dekke konsernets nåværende avskrivningsprofil.

Forhandler med bankene

DOF er i en prosess hvor det forhandler med selskapets banker, og har fått en betinget forpliktelse fra den indirekte hovedaksjonæren Laco på 200 millioner kroner i ny egenkapital.

Blant nøkkelpunktene i den nye bankfasiliteten som blir diskutert, foreslås det blant annet at nye bankfasiliteter i konsoliderte selskaper vil bli slått sammen til en ny fasilitet på 680 millioner dollar med forfall i desember 2023.

Ifølge DOF vil dette redusere årlig amortisering med 66 prosent (i snitt) over de tre første årene.

Det opplyses videre om at det blitt indikert at 62 prosent av stemmene i DOFSUB08 og 47 prosent av stemmene i DOFSUB09 vil støtte forslaget.