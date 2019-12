Bank Norwegian tilbyr å kjøpe tilbake fem lån

Bank Norwegian opplyser i en melding at det tilbyr å kjøpe tilbake fem utestående obligasjonslån med oppgjør i kontanter.

Tilbakekjøpet er betinget av at selskapet henter inn ett eller flere obligasjonslån.

Fredag meldte Bank Norwegian at det vurderer å utstede et eller flere obligasjonslån i norske kroner og/eller svenske kroner, med en løpetid mellom to til fire år.

I forbindelse med den potensielle obligasjonsutstedelsen vil selskapet vurdere å kjøpe tilbake obligasjoner som forfaller i 2020 og 2021.