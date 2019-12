Torsdagens handel starter i pluss

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,09 prosent og står i 8.574,59 poeng, mens Dow Jones står i 27.681,40 poeng etter en oppgang på 0,11 prosent.

Donald Trump

I torsdagens rapport fra Nordea Markets slår analytikerne fast at markedet, som vanlig, handler på siste nytt i handelskrigen.

«I går kom det uttalelser om at forhandlingene var i rute til tross for uttalelser fra Trump under NATO-møtet om at han godt kunne vente til etter valget og amerikansk lovgivning om griper direkte inn i kinesisk innenrikspolitikk», skriver Nordea.

Olje

Meglerhuset minner om at dagens viktigste begivenhet er OPEC+-møtet. Signalene fra OPEC-landene og Russland har vært blandet i forkant.

«Noen land foretrekker ytterligere produksjonskutt og er redde for at markedet vil drukne i olje dersom OPEC ikke kutter. Andre vil legge mer vekt på at de tidligere avtalte produksjonskutt gjennomføres da det er flere land som produserer mer enn de har forpliktet seg til», understreker Nordea.

Jobless claims

I dag har det også blitt kjent at antall førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 203.000 forrige uke, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Konsensus pekte ifølge TDN Direkt mot 215.000 jobless claims.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA var 1,693 millioner personer i forrige uke, fra reviderte 1,640 millioner uken før.