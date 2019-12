Spetalen overfører Vistin Pharma-aksjer

AS Ferncliff er ifølge en børsmelding blitt fusjonert med Ferncliff TIH AS.

Begge selskapene er indirekte 100 prosent eid av styremedlem Øystein Stray Spetalen.

Som et resultat har 99.225 aksjer eid av AS Ferncliff i Vistin Pharma ASA, tilsvarende 0,22 prosent, blitt overført fra AS Ferncliff til Ferncliff TIH AS.

Etter transaksjonen forblir antall aksjer kontrollert av Øystein Stray Spetalen og tilknyttede selskaper uendret på 8.596.285 aksjer, tilsvarende 19,4 prosent.

Ferncliff TIF fusjoneres også med Ferncliff Invest, som innebærer at Ferncliff Invests beholdning i Self Storage Group er overført til Ferncliff TIH. Denne beholdningen er på 4,08 millioner aksjer, tilsvarende 4,94 prosent. Overføringen påvirker ikke det totale antallet aksjer Spetalen og hans selskaper eier i minilagerselskapet, som er 18.377.922, tilsvarende 22,2 prosent.