Danske Bank venter overskudd på 15 milliarder

Danske Bank har skrudd opp forventningene og venter et større overskudd i 2019, ifølge en melding.

Banken skriver at dette kommer som et resultat av en rekke ekstraordinære poster i forbindelse med skatt, årlig testing av goodwill, og andre faktorer som påvirker resultatet i fjerde kvartal 2019.

Danske Bank skriver at forholdene totalt vil påvirke resultatet positivt med 1,1 milliarder danske kroner, og at banken vil få et resultat etter skatt på 15 milliarder danske kroner.

Banken har tidligere kommunisert et overskudd på 13-15 milliarder danske kroner i 2019.