Rolig på Wall Street i påvente av nyheter rundt handelskrigen

-De amerikanske indeksene ser ut til å ha gått i dvale, og det med god grunn. Det sa Terry Sandven, sjefs aksjestrateg ved Bank Wealth Management.

Videre fremhever strategen at utviklingen i aksjemarkedet mot nyttår vil være stabil, men at det kan oppstå volatilitet dersom det fortsetter å blåse rundt handelskrigen.

Gode tall på ledighet

Arbeidsledigheten i USA droppet til 203.000 forrige uke, det var markant under Reuters sine estimater på 215.000, samtidig er tallene de laveste på hele syv måneder.

Turbulent desember så langt

Torsdagens utvikling kom etter en turbulent start på Desember, som historisk regnes som USA-børsenes beste måned. Gårsdagen bød på bred oppgang etter at Bloomberg rapporterte om at en midlertidig handelsavtale var i rute. Videre uttalte Trump at landene fortsetter å ha produktive samtaler. Oppgangen hentet inn noe av tapet som har blitt påført gjennom månedens første handelsdager.

Alle ledende indekser i grønt

Dow Jones steg 0,16 prosent til 27.693,83. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 15 av selskapene i grønt torsdag. Nike ble dagens vinner med en oppgang på 2,19 prosent, tett etterfulgt av Apple som steg 1,38 prosent i torsdagens handel. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen er begge å finne blant dagens vinnere, opp henholdsvis 0,60 og 0,57 prosent. Blant dagens tapere finnes flyprodusenten Boeing, ned 0,81 prosent.

S&P 500 endte opp 0,15 prosent til 3.117,49.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,05 prosent til 8.570,70.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte ned og opp henholdsvis 0,82 og 0,57 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 2,5 prosent til 14,61.

Oljeprisen stiger i kveldstimene torsdag etter at OPEC og allierte har beslutettet ytterligere kutt tilsvarende 500.000 daglige fat. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 63,37og 58,36 dollar. Opp og ned henholdsvis 0,0,59 og 0,12 prosent.

Gullprisen endte opp 0,04 prosent, og en unse gull koster 1480,90 dollar.

Tremånedersrenten falt ett basispunkt til 1,544 prosent.

Renten på 2-åringen steg to basispunkter til 1,592 prosent.

10-åringen steg 2,3 basispunkter til 1,799 prosent.

30-åringen steg 1,8 basispunkter til 2,246 prosent.