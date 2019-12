Amazon annonserte tidligere denne uken et nytt prosjekt som omfatter solparker i USA og Spania. Ifølge selskapet vil de tre solparkene tilsammen generere 700.000 megawatt timer med strøm per år, det er nok til å dekke det årlige forbruket til 67.000 husholdninger.

Selskapet har lenge blitt kritisert for å ikke rapportere om omstillingen mot en mer bærekraftig businessmodell. Følgelig er det nylig lanserte prosjektet et steg i riktig retning mot et «grønnere» image.