Ekspertene om «månedens viktigste»

Månedens viktigste nøkkeltall; sysselsettingsrapporten fra USA «nonfarm payroll» er ifølge økonomene i Nordea Markets ventet å vise at 190.000 nye arbeidsplasser ble skapt i november.

«Det er i så fall en oppgang fra oktobertallene som var 128.000. Mye av økningen kan imidlertid forklares av streiken hos General Motors som ble avsluttet i oktober», skriver Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrpporten.

Tall fra lønnsleverandøren ADP, som kom ut tidligere denne uken, indikerer noe svakere vekst i arbeidsmarkedet.

«En skuffelse i «nonfarm payrolls» vil nok prege risikosentimentet i markedet og kan øke sannsynligheten for at Fed vil kutte renten neste år», lyder det fra Nordea-økonomen.

«Nonfarm payrolls» tikker inn klokken 14.30 norsk tid.

DNB Markets spådom

Økonomene i DNB Markets venter en sysselsettingsvekst på 175.000, opp fra 128.000 i oktober. Konsensus venter 183.000.

«Utviklingen i arbeidsmarkedet følger utviklingen i resten av økonomien med et visst tidsetterslep; det sier altså noe om hvordan økonomien har utviklet seg, ikke om hva som kommer. Likevel får arbeidsmarkedstallene mye oppmerksomhet», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde.

En sysselsettingsvekst i tråd med det DNB Markets venter eller sterkere, vil nok ifølge Borgen Gjerde bli tatt godt i mot i markedet, mens et betydelig lavere tall kan gi inntrykk av at nedgangen i industrisektoren har begynt å smitter over på arbeidsmarkedet, noe som i sin tur kan påvirke konsum og økonomien for øvrig negativt.

«Ett tall for én måned må som alltid tolkes med varsomhet, men all den tid det foreligger en viss usikkerhet om den faktiske ståa i amerikansk økonomi nå for tiden kan nok eventuelle overraskelser i dagens tall skape betydelige markedsutslag», skriver analytikeren.

Handelsbankens spådom

Som vi vet, var ADP-rapporten for november mye svakere enn forventet, noe som isolert sett ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets peker i retning av svak jobbvekst også i de offisielle tallene.

Men her er det flere forbehold å ta, mener de. Det første er at ADP-tallene over tid har vist seg som en lite presis indikator på førstepubliseringen av payrolls. Det andre er at effektene av den omtalte GM-streiken ikke har påvirket ADP-tallene de siste månedene, men derimot slått direkte inn i payrolls.

«Streiken er nå avsluttet, og det betyr at industrisysselsettingen, slik den måles i payrolls, vil få seg et løft på om lag 40.000 personer i november. Dette er en teknikalitet, men det mer fundamentale er at vi ikke har noen gode indikasjoner på at jobbveksten har bremset ned så mye som de siste ADP-tallene kan gi inntrykk av», skriver Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.

Han peker på at sysselsettingskomponenten i ISM-indeksen for sektorene utenom industrien steg i november, og antall nye førstegangssøkere til dagpenger har fortsatt å holde seg på et lavt nivå.

«Deler av oppgangen kan altså knyttes til at streikende GM-arbeidere har vendt tilbake, så vi får glatte litt gjennom tallene», skriver Gonsholt Hov.

«Men skulle konsensusestimatet for november slå til, vil snittveksten i sysselsettingen ha holdt seg rundt 169.000 personer per måned dette året. Dette er riktignok ned fra en snittvekst på 223.000 gjennom fjoråret, men viser like fullt en ganske pen trendavmatning», skriver seniorøkonomen.