Ugift? Da får du lavere kredittscore

Gründeren bak Defero, Eigil Arff Tarjem, har laget en gratis medlemstjeneste som gir deg tilgang til dine kredittopplysninger, en analyse av hva de betyr og hvordan du kan oppnå bedre betingelser, på for eksempel boliglån.

- Kredittscoren er brukt av alle banker i Norge som en såkalt supervariabel som sier noe om risikoen ved å yte kreditt til deg. Har du en lav score tilsier det at det er en høy sannsynlighet for at du ikke betaler for deg, forteller Arff Tarjem.

Og den lave kredittscoren er et resultat av at du f.eks ikke har betalt regninger i tide?

- Ja, at du ikke har betalt regninger i tide, inntekten din, stabilitet - og da er det stabilitet både i form av inntekt, bosituasjon, det er for eksempel positivt hvis du er gift, og hvis du ikke har flyttet ofte de siste årene er det bra, forteller Defero-gründeren.

