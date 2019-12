Sportamore stuper 20 prosent etter resultatvarsel

Sportamore, Nordens største sportsbutikk på nettet ifølge seg selv, åpner ned 20,38 prosent på Børsen i Stockholm fredag.

Kvelden i forveien sendte de ut resultatvarsel, hvor de opplyste om at driftsresultatet for fjerde kvartal og 2019 ikke vil bli forbedring fra 2018. Sportamores salg ble svakere enn ventet i oktober, og heller ikke Black Friday-salget kan kompensere for dette.

– Det er vår vurdering og det innebærer at omsetningsutviklingen i fjerde kvartal ikke kommer til å være tilstrekkelig for å materialisere forventede skalafordeler og effektivitetsgevinster, går det frem av meldingen signert konsernsjef Johan Ryding.

Til nå i år har Sportamore-aksjen falt 35,29 prosent.