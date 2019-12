Aksjene som løfter seg på Oslo Børs

Oslo Børs stiger rundt lunsjtider fredag, siste handelsdag i uken.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 897,54, ned 0,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,03 milliarder kroner.

Brent-oljen er fredag opp 0,17 prosent til 63,50 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,02 prosent til 58,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,37 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Venter på Opec

Markedet venter i spenning på en avgjørelse fra det pågående Opecmøtet, et møte mellom Opec og samarbeidslandene i produksjonskuttavtalen (Opec+).

Ifølge TDN Direkt uttalte den russiske energiministeren Aleksander Novak torsdag at overvåkningskomiteen (JMMC) for Opec+ var enige om et ytterligere produksjonskutt på 500.000 fat pr. dag i første kvartal 2020. Novak sa også at Opec ble enig om å tillate alle Opec+-medlemmer om å unnlate kondensat fra deres oljeproduksjonsgrunnlag.

Den ventede avtalen representerer ifølge nyhetsbyrået et kompromiss mellom de facto Opec-lederen Saudi-Arabia og Russland. Ifølge Reuters-kilder var Russland motvillige til å kutte produksjonen ytterligere, mens Saudi-Arabia ønsket dypere og mer varige kutt.

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman sa ifølge TDN Direkt etter møtet torsdag at det vil komme «gode nyheter» fredag.

Enhver oljeprisøkning fra Opec+-produksjonskuttet vil sannsynligvis være fordelaktig for amerikanske produsenter som ikke er en del av en tilbudsbegrensende avtale.

Equinor stiger 0,1 prosent til 168,10 kroner, mens Aker BP er opp 1,3 prosent til 257,20 kroner.

Meglerhus tar grep

«Dempede markedsutsikter, kapasitetsvekst innen bransjen, opptreningskostnader knyttet til leveranser av nye fly og høyere drivstoffpriser medfører samtidig at ledelsen guider forsiktig når det gjelder forventede marginer for inneværende kvartal og hele 2020», lyder det fra analytikerne i DNB Markets om SAS.

Flyselskapet leverte denne uken kvartalstall for selskapets 4. kvartal, som viste en omsetning helt på linje med DNB Markets estimat. Guidingen skuffet.

Analytikerne har i etterkant av oppdateringen nedjustert estimatene for regnskapsårene 2020 og 2021, og tatt kursmålet ned fra 20 til 18 svenske kroner pr. aksje.

Anbefalingen er tatt ned fra «kjøp» til «hold».

Fredag formiddag kom trafikktallene som viste at SAS fraktet 2,4 millioner passasjerer i november, en nedgang på 0,2 prosent.

Aksjen faller 0,5 prosent til 16,32 kroner på Oslo Børs.

Dagens vinner så langt

Dagens hittil største vinner er Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som er opp 24,5 prosent til 0,50 kroner.

Aksjen falt torsdag 19,66 prosent.

Bak følger Storm Real Estate, som styrkes 17,14 prosent til 4,10 kroner, mens Atlantic Petroleum stiger 12,4 prosent til 9,55 kroner.

Investorfavoritt Photocure falt i går 13,91 prosent, og henter seg fredag litt inn igjen med en oppgang på 1,7 prosent til 88,80 kroner.

Norne Securities mente torsdag at det er på tide å ta gevinst i Photocure etter et fantastisk rally, og nedgraderer aksjen fra kjøp til selg. Det til tross for at meglerhuset erkjenner selskapet er på vei med sin amerikanske ekspansjon.

Blant de mest omsatte aksjene er blant andre Sbanken ned 1,8 prosent til 65,70 kroner, mens Salmar legger på seg 1,4 prosent til 451,80 kroner.

Og taperne...

Øverst på taperlisten finner vi Thin Film Electronic, som faller 7,9 prosent til 2,29 kroner.

Gentian Diagnostics notert på Merkur svekkes 7,2 prosent til 45,30 kroner, mens Lavo er ned 7,1 prosent til 0,06 kroner.

Observe Medical faller 6,7 prosent til 11,10 kroner.

Veidekke er dagens hittil nest mest omsatte aksje, og faller 0,9 prosent til 118,60 kroner.

Ellers blant tungvekterne løftes Telenor 0,1 prosent til 163,15 kroner, mens Orkla faller 0,6 prosent til 90,42 kroner.