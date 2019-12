Gode nøkkeltall løfter Wall Street

Nasdaq-indeksen åpner opp 0,80 prosent og står i 9.639,59 poeng.

Dow Jones står i 27.887,63 poeng etter en oppgang på 0,76 prosent.

S&P 500 løfter seg 0,73 prosent til 3.140,99 poeng

Nye jobber

Før børsene åpnet kom månedens viktigste nøkkeltall, sysselsettingsrapporten «Nonfarm payrolls» fra USA. Det var ventet at antallet sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA ville øke med 180.000.

Fasiten ble sysselsettingsvekst på 266.000. Dette er ifølge Marketwatch den største økningen siden januar. Arbeidsledigheten er den laveste på 50 år.

Rapporten styrket dollaren, og løftet også europeiske børser, deriblant Oslo Børs.

Olje

Oljeprisen faller litt fredag ettermiddag. Brent-oljen er ned 0,35 prosent til 63,17 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,65 prosent til 58,05 dollar for fatet.

Opec og samarbeidslandene ble tidligere fredag enig om et ytterligere produksjonskutt på 500.000 fat hver dag. Saudi-Arabia og Russlands kvoter nedjusteres tilsammen med 210.000 fat daglig.

Handelskrig

Det har fredag vært få signaler fra handelskrigen mellom USA og Kina. Det var det heller ikke i går. Det ga en nokså rolig handelsdag på Wall Street.

USAs president Donald Trump sa tidligere i uken at han likte tanken med å utsette handelsavtale med Kina til etter valget neste høst. Men i etterkant har Bloomberg rapportert at dette skal ha vært løse ord, og at en avtale skal være nærmere.