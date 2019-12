Bakkafrost meldte 20. november at det ville gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 1,0 million nye aksjer til 500 kroner per aksje, i forbindelse med oppkjøpet av The Scottish Salmon Company.

Tilbudsperioden utløp torsdag 5. desember, og selskapet opplyser i en børsmelding fredag at emisjonen ble overtegnet.

Bakkafrost skriver at det mottok tegninger for 1.865.055 nye aksjer.

Styret opplyser at det har tildelt 869.756 nye aksjer, hvor 674.497 aksjer ble tildelt basert på tegningsretter.