Morgan Stanley øker kursmålet for «bull caset» til Tesla

Tesla-aksjen stiger over to prosent fredag kveld. Det skjer etter at Morgan Stanley økte «bull case» kursmålet på aksjen fra 440 til 500 dollar, melder CNBC.

Morgan Stanley mener et bull case for aksjen vil innebære at den nylig lanserte Cybertruck blir en suksess, og at selskapets nye fabrikk i Kina overgår forventningene.

Storbankens kursmål ved et «base case» forblir på 250 dollar, mens «bear caset» har et kursmål på 10 dollar.

Fredag kveld er Tesla-aksjen opp 2,1 prosent til 337,3 dollar.

I rapporten skriver analytikeren at base caset representerer et syn om at Tesla ikke lenger er en høytsvevende teknologiaksje, ifølge CNBC.