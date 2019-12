Valget i Storbritannia vil flytte markedene

På fredag denne uken publiserte Statistisk sentralbyrå sine ferskeste prognoser for internasjonal- og norsk økonomi. Prognosene konkluderer med at den norske konjunkturoppgangen, som har vart siden 2017, trolig vil være over til neste år.

I Analysen legges det vekt på at avmattingen i internasjonal økonomi og markert lavere vekst i petroleumsinvesteringene vil bidra til omslaget. Likevel venter de at veksten i norsk økonomi vil ligge nær trendveksten og at både inflasjonen og arbeidsledigheten vil bli liggende på dagens lave nivå.

Det historisk lave internasjonale rentenivået vil likevel sørge for at den norske renten holder seg uendret.

De viktigste

Ser vi på det internasjonale makrobildet er det flere ting som bidrar til at tradere sperrer opp øynene. Fredagens skuffende industritall fra Tyskland er blant de viktigste.

Landets industriproduksjon i oktober falt nemlig med 1,7 prosent sammenlignet med måneden før. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,1 prosent. Sammenligner vi med samme måned i 2018 er nedgangen på hele 5,3 prosent.

Handelskrig mellom USA og Kina, usikkerhet rundt Brexit og dens betydning for handelen mellom Tyskland og Storbritannia, og globalt etterspørselsfall i den tyske bilindustrien er blant elementene som påvirker tysk industriproduksjon negativt. Til tross for de svake tallene er den tyske hovedindeksen DAX kun noen få prosent fra sin all-time-high.

Børsene og makrotallene beveger seg historisk sett svært sjelden i forskjellige retninger over tid. Mange tradere spekulerer derfor nå i om vi kan vente oss en korreksjon i den tyske hovedindeksen.

Opec-møte

I råvaremarkedet er det spesielt oljeprisen som har fått oppmerksomhet den siste uken. Torsdag og fredag samlet landene i Opec+ seg for å diskutere om de skulle iverksette ytterligere kutt i oljeproduksjonen, noe som isolert sett skal bidra til høyere oljepris.

I forkant av møtet var det forventet et oljekuttene ville øke med ytterligere 500.000 fat olje om dagen, noe som også viste seg å bli resultatet. Som et resultat styrket oljeprisen seg med 4,1 prosent i løpet av uken.

Kuttbeslutningen må også ses i sammenheng med børsnoteringen av det Saudi-Arabiske oljeselskapet Saudi Aremco, som etter planen gjøres tilgjengelig på børsen førstkommende onsdag.

Forventinger om høyere oljepris vil naturlig nok spille positivt inn på Saudi Aremcos aksjekurs, noe myndighetene i Saudi-Arabia er svært klar over.

Brexit

Nå flytter traderene fokuset mot parlamentsvalg i Storbritannia som avholdes på torsdag. Hva som vil bli utfallet av valget er foreløpig svært usikkert.

Ett scenario er at vi får en flertallsregjering med Borris Johnson og hans konservative parti. Skulle dette scenarioet inntreffe, vil Johnsons Brexit-avtale tre i kraft på nyåret.

En endelig avklaring rundt Brexit vil med stor sannsynlighet kunne bidra til å fjerne noe av usikkerheten i internasjonal økonomi, noe som kan bidra til å heve børsene. Man må derimot huske at en Brexitavtale uansett vil utløse en periode med forhandlinger om handelsavtaler med Storbritannia, noe som kan bidra til volatile børser på nyåret.

Det andre sannsynlige scenarioet er forhandlinger mellom Corbyn’s Labour party og Liberal Democratics og Scottish National Party om å danne en koalisjonsregjering. En forutsetning for et slikt samarbeid er trolig ny folkeavstemning.

På den ene siden vil et slikt scenario kunne lede til at Brexit ikke gjennomføres. Det kan løfte markedene, i alle fall på sikt. På den andre siden vil dette scenarioet føre til enda større usikkerhet rundt den politiske situasjonen i Storbritannia og dempe investeringslysten på internasjonale børser.

Det eneste som er sikkert er at usikkerheten er stor og at neste ukes parlamentsvalg vil bevege markedene en god del. Usikkerhet gir muligheter for tradere.