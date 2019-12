dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen faller litt mandag morgen. Brent-oljen legger seg på 64,21 dollar fatet, ned 0,28 prosent. WTI-oljen er ned 0,44 prosent til 58,94 dollar pr. fat.

Saudi-Arabia overrasket med å kutte 400.000 fat ekstra i produksjonen, i tillegg til reduksjonen på de 500.000 fatene OPEC+ var enige om. Da gikk oljeprisen opp fredag.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror på flat åpning på Oslo Børs, eller innenfor intervallet -0,2, 0,1 prosent.

DNB Markets tror på 0,1 prosent oppgang.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,34 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,47 prosent.

Shanghai Composite faller derimot tilbake 0,02 prosent, og CSI 300 er ned 0,27 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,02 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,35 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,09 prosent.

Handelskrig

Det nærmer seg 15. desember, en viktig dato i handelskrigen mellom Kina og USA. Amerikanerne har varslet at de skrur på straffetollen på kinesiske varer mer denne datoen. Rapporter har anslått at en "fase 1-avtale" vil være på plass innen 15. desember.

– Jeg tror det er omtrent like stor sjanse for at vi må vente til neste år før det blir inngått en avtale, som at det vil skje i neste uke, sier økonom Steve Cochrane i Moody's Analytics til CNBC.



Det har kommet ferske tall for eksport fra Kina. Det har falt med 1,1 prosent det siste året. Det ble sendt 23 prosent mindre varer til USA i november sammenlignet med samme periode i fjor.

Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street fredag etter sterke jobbtall. Alle de tre toneangivende indeksene steg. Dow Jones steg 1,22 prosent til 28.014,55. Nasdaq gikk opp 1,0 prosent til 8.656,53. S&P 500 klatret 0,92 prosent til 3.146,01.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs lå lenge fredag under 898 poeng, men endte på 906,47 poeng, opp 1,0 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på cirka 3,77 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: BNP oktober, kl. 08:00

– De siste to månedene har tallene vært på den svake siden etter en meget sterk juni. Vi vektlegger ikke disse tallene da de inneholder mye støy fra måned til måned. Konsensus er at fastlands BNP vokser med 0.2% m/m mens vi forventer at elektrisitetsproduksjonen tar seg opp, noe som tilsier korreksjon opp i oktober, skriver Lars Mouland i Nordea.

Japan: BNP 3. kv.

Kina: Nye banklån og M2 november

Tyskland: Handels- og driftsbalanse oktober, kl. 08:00

ØMU: Sentix investortillit desember, kl. 10:30

Annet:

The Scottish Salmon Company: Ekstraordinær generalforsamling, Jersey, kl. 10:00 lokal tid

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)