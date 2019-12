Nå skal Kina fjerne all utenlandsk datautstyr

Den kinesiske regjeringen har gitt ordre til alle offentlige etater om å fjerne utenlandsk datautstyr og programvare innen tre år, skriver TDN Direkt.

Direktivet kommer samtidig med Trump-administrasjonens forsøk på å begrense bruken av kinesisk teknologi i USA og hos allierte. Det skal være det første offentlig kjente med spesifikke mål for kinesiske innkjøpere om å skifte til innenlandske teknologiprodusenter, skriver Financial Times søndag.

Tall fra China Securities viser at det kan være 20-30 millioner maskinvareenheter å erstatte, med 30 prosent forventet i 2020, 50 prosent i 2021 og 20 prosent i 2022.

Selv om sentralkontorets policy-dokumenter er konfidensielle, har ansatte fra to cybersikkerhetsselskaper fortalt Financial Times at deres myndighetskunder også har beskrevet direktivet.