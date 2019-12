Swedbank gjør organisatoriske endringer

I en melding fra Swedbank mandag går det frem at banken gjør større organisatoriske endringer for å skape en enklere og tydeligere beslutningsstruktur, ifølge TDN Direkt.

Antall medlemmer i konsernledelsen reduseres fra 17 til 14.

Videre sjef for compliance, Helo Meigas, og nåværende sjef for Baltic Banking, Charlotte Elsnitz, forlate banken. Det opplyses om at det er igangsatt en prosess for å erstatte stillingene, ifølge nyhetsbyrået.

Som et resultat av sammenslåing av bankens produktenheter, vil også Leif Karlsson, sjef for Lending and Payments, forlate banken. Det skjer under første kvartal 2020.