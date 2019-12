SpareBank 1 Markets gjør store endringer i ukesporteføljen

Porteføljen gikk sist uke ned 0,4 prosent mot Oslo Børs som steg 0,3 prosent. Dermed tar SpareBank 1 Markets grep denne uken.

De tar ut SpareBank 1 SR Bank, Lerøy Seafood og Crayon av porteføljen. Crayon byttes ut med Kitron (KIT).

Troen på Kitron

– Crayon er opp 174% siden vi tok den inn i februar. Årsaken til at vi tar inn KIT er at den aksjen historisk gjør det godt i januar og februar. Vi tror årsaken til dette delvis kan relateres til at en av deres to største kunder, Kongsberg Gruppen (kjøp, kursmål NOK160), historisk har meldt høyt ordreinntak i samme periode. Økt ordreinntak for KOG = kontraktproduksjon for KIT, spår SpareBank 1 Markets.

Inn i varmen

Yara trekkes inn på grunn av gode utsikter for neste år.

Lerøy Seafood skiftes til fordel for Salmar. Årsaken er at SpareBank 1 Markets tror Salmar rammes i mindre grad av den nye trafikklys-reguleringen enn Lerøy Seafood.

Inn i ukesportføljen kommer også Telenor.

Dermed blir ukesporteføljen slik:

Norway Royal Salmon

Bonheur

Komplett Bank

Ocean Yield

Salmar

Kitron

Telenor

Yara

Til nå i år har SpareBank 1 Markets-porteføljen gått opp 15,9 prosent mot Oslo Børs' stigning på 14,6 prosent.