–Da vil Norges Bank signalisere en 50 prosent sannsynlighet for renteheving i mars

I morgen, tirsdag, kommer de siste viktige tallene forut for neste ukes rentemøte i Norges Bank. Kjerneinflasjonen (KPIJAE) ventes å avta fra 2,2 til 2,0 prosent både av økonomene i DNB Markets, konsensus og av sentralbanken.

Risikoen for avvik synes balansert denne gang, ifølge Seniorøkonom Knut A. Magnussen. Samlet inflasjon er ventet å falle til 1,6 prosent.

«Rapporten fra det regionale nettverket blir utvilsomt viktigere enn inflasjonen. Vi anslår at utviklingen de tre siste månedene har vært noe svakere enn foregående tremånedersperiode», skriver Magnussen.

DNB Markets’ estimat er en liten nedgang i fremtidsutsiktene, til et nivå som tilsier en veksttakt på rundt 2,5 prosent.

«Om både inflasjon og nettverk kommer ut som vi venter, anslår vi at Norges Bank vil signalisere en 50 prosent sannsynlighet for renteheving i mars på rentemøtet som avholdes 19. desember», fortsetter seniorøkonomen.

Nordea Markets spådom

Økonomene i Nordea Markets tror kjerneinflasjonen for november ender på 1,9 prosent over året, noe under Norges Banks anslag på 2,0 prosent.

Regionalt Nettverk venter de vil vise til god vekst i 4. kvartal, og noe lavere vekst fremover.