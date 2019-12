SAS åpner direkterute til Tokyo fra Kastrup

SAS åpner direkterute til Haneda internasjonale lufthavn i Tokyo fra København Kastrup, ifølge en melding mandag.

Ruten gir reisende bedre tilgang til Tokyo sentrum, og med All Nippon Airways (ANA), et annet Star Alliance-medlem, vil ruten øke tilkoblingen til 30 innenlandske destinasjoner i Japan, heter det.

– Japan er allerede et veldig populært reisemål, og dette vil gi et positivt løft for våre reisende, både i forhold til forretningsreiser og turisme. Den nye tjenesten tilbyr en attraktiv tidsplan for Haneda, og vi håper den vil bli godt mottatt og verdsatt av våre reisende i hele Skandinavia og Japan, kommenterer Rickard Gustafson, administrerende direktør i SAS.

Ruten vil bli fløyet med flyselskapets Airbus A350.

Tokyo 2020

Ruten er spesielt tidsbestemt i forhold til OL i Tokyo i 2020.

– SAS ser frem til muligheten til å operere Haneda fra sommersesongen 2020, i tide til de olympiske og paralympiske leker. Med dette initiativet har SAS som mål å støtte olympiske utøvere i landslagene i Danmark, Norge og Sverige i deres søken etter olympisk suksess, sier Gustafson.

I forbindelse med ruten mellom København og Haneda vil SAS legge ned tjenesten mellom København og Tokyo Narita lufthavn. Mer kapasitet mellom Japan og Skandinavia legges til våren 2020 når All Nippon Airways åpner en ny rute mellom Haneda og Stockholm, opplyses det.