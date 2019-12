Ulltveit-Moe vil dumpe REC-aksjene

REC opplyser i en børsmelding at Jens Ulltveit-Moe vurderer å selge samtlige av aksjene i selskapet.

Ifølge selskapet har Umoe AS engasjert Arctic Securities og Pareto Securities for å undersøke muligheten for å selge alle aksjene.

Han kontrollerer 64,2 millioner aksjer, tilsvarende 22,95 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Sluttkurs på REC-aksjen var 2,13 kroner mandag, som gjør at aksjesalget tilsvarer 136,7 millioner kroner.

«Selgeren gjennomfører dette tilbudet for å styrke balansen og fokusere sine fornybare investeringer mot en 100 prosent eid biodrivstoffvirksomhet i Brasil», skriver selskapet.

Det opplyses om at tilbudet blir åpnet umiddelbart. Tilbudet kan bli stengt på kort varsel av enten selger eller tilretteleggerne.