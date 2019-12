Bankkjempe kutter nesten 1.500 jobber

Bankkjempen Morgan Stanley kan komme til å kutte arbeidsstyrken med så mye som to prosent som følge usikkerhet tilknyttet den globale økonomien. Det fremgår av kilder med nærhet til saken, ifølge CNBC.

Omfattende kutt

Kildene skal videre ha sagt at kuttene vil ramme teknologiavdelingen og driftsroller hardest. Den New York-baserte banken hadde per 30. september 60.532 ansatte, følgelig kan nesten 1.500 ansatte miste jobbene sine. Mark Lake, talsmann for selskapet har senere vært ute og avblåst ryktene.

Videre er det ikke uvanlig at Wall Street-selskaper kutter ansatte mot årsskifte for å unngå å utbetale bonuser.

Morgan Stanley-aksjen har i likhet med banksektoren i USA lagt kraftig på seg i år, og er hittil opp mer enn 25 prosent. I skrivende stund er aksjen ned 0,09 prosent en drøy time før markedene stenger i USA.