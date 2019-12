Ansatte i Aker Solutions kjøpte aksjer for 60 millioner som del av aksjekjøpsprogrammet for ansatte. Rundt 1.400 ansatte deltok i programmet. Det fremgår av en børsmelding mandag kveld.

Programmet innebærer at ansatte kan kjøpe aksjer for så mye som 60.000 norske kroner, og aksjene ble tilbudt til en 25 prosent rabatt av markedskurs. Videre ble noen ledere tilbudt å kjøpe aksjer for så mye som 25 prosent av årlig lønn, også disse ble tilbudt en rabatt på 25 prosent.