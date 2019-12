Vixplosjon da Wall Street så rødt

De ledende amerikanske indeksene steg mot nye toppnoteringer forrige uke som følge av gode jobb-tall, der amerikansk økonomi kunne skilte med 266.000 nye jobber i november. Denne uken har aksjemarkedet trolig en intens uke i vente, og investorer venter spent på signaler fra handelssamtalene ettersom det forventes nytt før nye desember-tariffer iverksettes 15.desember.

Lengter etter en fase en-avtale

Assisterende handelsminister i Kina, Ren Hongbin sa mandag at Kina håper å signere en avtale med USA så fort som mulig. Uttalelsene kom etter at tall på kinesisk eksport falt for fjerde måned på rad, samtidig var tallene ett prosent dårligere enn ved samme korsvei i fjor. Følgelig øker presset på Kina mot å få signert en avtale.

-Markedene preges av nervøsitet og forsiktig optimisme ettersom det knyttes spenning til hva som skjer med påløpende tariffer. Det sa Dan Deming, konsernsjef ved KKM Financial, ifølge CNBC.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,37 prosent til 27.910,52. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 14 av selskapene i grønt torsdag. Apple ble dagens taper, ned 1,46 prosent. Bankkjempen Goldman Sachs endte også blant dagens tapere, ned 1,08 prosent, mens bank-kollega JP Morgan på sin side stengte ned 0,44 prosent. Microsoft endte dagen ned 0,32 prosent, mens flyprodusenten Boeing falt 0,85 prosent.

S&P 500 endte ned 0,32 prosent til 3.135,95.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte ned 0,40 prosent til 8.621,83.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte opp henholdsvis 1,08 og 0,22 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg hele 17,62 prosent til 16,02.

Oljeprisen har hentet seg inn etter å ha reagert kraftig ned på tall på kinesisk eksport. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 64,17 og 59,01 dollar. Ned henholdsvis 0,34 og 0,34 prosent.

Gullprisen endte ned 0,07 prosent, og en unse gull koster 1.465 dollar.

Tremånedersrenten steg to basispunkter til 1,543 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 1,629 prosent.

10-åringen falt 0,6 basispunkter til 1,835 prosent.

30-åringen falt 1,1 basispunkter til 2,270 prosent.