Observe Medical kunngjorde tirsdag at Per Arne Nygård er utnevnt til midlertidig finansdirektør for selskapet.

Siden august har Nygård arbeidet i Navamedic som kjøpte Observe Medical.

- Vi er glade for å utnevne Per Arne til finansdirektør. Han vil være et utmerket tilskudd til Observe Medical-teamet i tiden som kommer, sier Ole Henrik Eriksen, midlertidig administrerende direktør i Observe Medical ASA.

Den siste måneden er medtech-selskapet opp 40 prosent.