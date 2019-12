Aker Solutions har sikret kontrakt for å støtte utviklingen av BPs Cypre-prosjekt, offshore Trinidad og Tobago, skriver Aker Solutions i en melding tirsdag.

I kontrakten står det at Aker Solutions skal levere front-end engineering og design (FEED) for den første plattformen, en potensiell serie av fremtidige plattformer for BP sin Trinidad og Tobago-portefølje. Studien vil gjennomføres i løpet av sommeren 2020.

FEED kan resultere i en full EPC-kontrakt, skriver selskapet.