Kutter kursmålet på SAS

Meglerhuset HSBC reduserer kursmålet på SAS til 19,5 svenske kroner pr. aksje, fra tidligere 22,5 kroner, ifølge TDN Direkt.

HSBC fortsetter med kjøpsanbefaling som før.

– Selv om vi ser noen langsiktige risikoer knyttet til den økende miljøfølsomheten for innenlandsk etterspørsel, mener vi at mindre konkurranse er positivt for SAS. Selskapet gjennomfører også strategiske initiativer for å redusere kostnader, og handler til en attraktiv verdsettelse på 2020-estimater med ev/ebitdar på 4 ganger, som er 24 prosent lavere enn bransjegjennomsnittet på 5,2 ganger", skriver HSBC, ifølge TDN Direkt.

SAS er i dag ned 3,51 prosent til 14,56 kroner på Oslo Børs.