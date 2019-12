Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Oslo Børs falt 0,43 prosent til 904,12 poeng, og det ble omsatt aksjer for 3,56 milliarder kroner.

Hovedindeksen var ned 0,97 prosent til 899,21 poeng ved 13-tiden. Halvannen time senere steg indeksen igjen etter at Wall Street Journal meldte at USA og Kina vil utsette den planlagte tolløkningen 15. desember.

Element-aksjen gikk opp hele 38,63 prosent til 6,79 kroner, og ble omsatt for rundt tre millioner.

Årsaken er at gruvekryptoselskapet er enig med lånegiverne, Alpha Blue Ocean (ABO) og European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO, om å terminere en avtale som har gitt store problemer for Element.

REC har dominert mye av overskriftene de par dagene, og tirsdag steg aksjen 10,53 prosent til 2,35 kroner, etter at Kjell Inge Røkkes Aker reddet Jens Ulltveit-Moe, og kjøpe alle hans aksjer (64 millioner).

Hele kommentaren her

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,33 prosent til 63,97 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,34 prosent til 58,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Axitrader-analytiker Stephen Innes sier ifølge TDN Direkt at oljeprisen faller etter at API-tallene indikerte lagerbygging i amerikanske råoljelagre i forrige uke, samtidig som usikkerhet rundt en eventuell utsettelse av USAs økte tollsatser på kinesiske varer svekker sentimentet.

USA

De amerikanske indeksene svekket seg marginalt tirsdag.

Dow Jones-indeksen falt 0,1 prosent til 27.881,72 poeng. Nasdaq endte ned 0,07 prosent til 8.616,18 poeng, mens S&P 500 var ned 0,11 prosent til 3.132.52 poeng.

The Wall Street Journal meldte tirsdag at USA vil utsette tolløkningene, for å støtte arbeidet for å få på plass en fase 1-avtale mellom de to landene.

Ifølge CNBC har de amerikanske forhandlerne bedt kineserne om å forplikte seg til noen landbruksinnkjøp før det gås videre med en avtale, mens Kina på sin side ønsker at nevnte innkjøp skal være proporsjonale med tollsatsene USA ruller tilbake.

Asia

I forkant av den amerikanske sentralbanken Federal Reserves (Fed) rentebeslutning senere i dag, er det blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan faller Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,39 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,17 prosent, og CSI 300 er opp 0,02 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,35 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,68 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,37 prosent.

Hele kommentaren her

Finanskalenderen for onsdag

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak oktober, kl. 08:00

Sverige: KPI november, kl. 09:30

USA: KPI november, kl. 14:30

Annet:

Opec: Månedsrapport

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08:00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13:00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)