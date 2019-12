Meglerhus om markedet: – Risikolysten er begrenset

– Enda en dag med avventende stemning og mindre aktivitet enn vanlig i markedet, skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea Markets.

Wall Street Journal meldte i går at USA og Kina skal utsette den planlagte tolløkningen 15. desember. Det fikk Oslo Børs til å stige litt i går ettermiddag, men ga ikke spesielle utslag på Wall Street.

– Viss fremgang

Dow Jones-indeksen falt 0,1 prosent til 27.881,72 poeng. Nasdaq endte ned 0,07 prosent til 8.616,18 poeng, mens S&P 500 var ned 0,11 prosent til 3.132.52 poeng. I Asia er det blandet stemning onsdag.

Kina krever ifølge Wall Street Journal at amerikanerne vil trekke tilbake all toll. USAs handelsminister Wilbur Ross uttalte at det viktigere å jobbe for en riktig avtale for USA. Han mener amerikanernes posisjon i forhandlingene bare blir bedre og bedre jo mer tiden går.

– Partene har gjort en viss fremgang i det siste, men jobber nå for å få redusert de eksisterende tollsatsene på diverse varegrupper i stedet for å fjerne dem helt, som var den opprinnelige planen, skriver Cekov.

– Begrenset risikolyst

I kveld legger den amerikanske sentralbanken Federal Reserves (Fed) frem sin rentebeslutning. Det er ventet at Fed holder renten i ro. I tillegg er det spenning rundt valget i Storbritannia i morgen.

– Med rentemøte i USA i dag, valg i Storbritannia den 12. og eventuelle tollsatsendringer fra den 15. denne måneden, er risikolysten i markedene begrenset. Aksjeindeksene og lange renter har dermed endret seg lite det siste døgnet, skriver Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.