DNB Markets gjentar kjøp og øker kursmålet på Norwegian Finans Holding

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på Norwegian Finans Holding i en oppdatering.

Kursmålet justeres samtidig opp fra 95 til 105 kroner pr. aksje.

«Etter at Norwegian Finans fra Finanstilsynet sent i november mottok en oppdatering på kapitalkravene som må være innfridd innen utgangen av første halvår 2020 gjorde selskapet forrige uke en utstedelse av et lån på rundt 3.5 mrd. kroner. Låneopptaket trekker netto renteinntekter noe ned, men den effekten motvirkes samtidig av en reduksjon i de danske innskuddsrentene på 40 basispunkter», skriver DNB Markets og legger til.

«Med betingelsene fra Finanstilsynet avklart og lån på plass mener vi at en usikkerhetsfaktor i verdsettelsen fremover er betydelig redusert».

NOFI-aksjen omsettes for 92,30 kroner på Oslo Børs onsdag.

Aksjen er den siste måneden ned to prosent, mens den hittil i 2019 er opp 38 prosent.