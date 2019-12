ABG Sundal Collier jekker opp kursmålet på Selvaag Bolig-aksjen

ABG Sundal Collier hever kursmålet på Selvaag Boligs aksje fra tidligere 60 kroner til 72 kroner, rapporterer TDN Direkt.

Meglerhuset står på kjøpsanbefalingen fra tidligere.

ABG Sundal Collier mener at det nye partnerskapet med Urban Property gjør behovet for nye kapital mindre, samt at avkastningen på egenkapitalen vil øke.

Derimot skrur ABG Sundal Collier ned sitt estimat for langsiktig prosjektmargin fra 20 til 18 prosent.

Boligutviklingsselskap stiger onsdag morgen 0,45 prosent til 66,30 kroner på Oslo Børs. Hittil i år er aksjen opp 63,91 prosent.