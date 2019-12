Røkkes inntog i Rec Silicon blir godt mottatt på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 899,15 poeng, ned 0,55 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 63,98 dollar, ned 0,31 prosent.

Axitrader-analytiker Stephen Innes sier ifølge TDN Direkt at oljeprisen faller etter at API-tallene indikerte lagerbygging i amerikanske råoljelagre i forrige uke, samtidig som usikkerhet rundt en eventuell utsettelse av USAs økte tollsatser på kinesiske varer svekker sentimentet.

Equinor faller 0,56 prosent til 167,50 kroner.

Rec Silicon

Kjell Inge Røkke overrasket alle da han tirsdag kunne fortelle at han hadde kjøpt REC-aksjene til Jens Ulltveit-Moe på billigsalg. Røkke var villig til å betale 1,325 kroner pr. aksje, hvilket gjorde at Ulltveit-Moe fikk 84,8 millioner kroner for sine aksjer, som utgjorde nesten 23 prosent av de utestående aksjene.

– Vi har fulgt aksjekursutviklingen på Oslo Børs. Vi kjøpte aksjene med 38 prosents rabatt i forhold til sluttkursen mandag. Aker vil gi mer informasjon om våre planer senere, sa kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til Finansavisen tirsdag.

Nyheten sendte aksjen opp 10,53 prosent til 2,35 kroner. Onsdag omsettes aksjen for 2,43 kroner, opp ytterligere 3,15 prosent.

Element

Element ble en av tirsdagens store vinnere, etter at gruvekryptoselskapet ble enige med lånegiverne, Alpha Blue Ocean (ABO) og European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO, om å terminere dødspirallån som har gitt store problemer for selskapet.

Tirsdag hoppet aksjen 38,63 prosent til 6,79 kroner. Onsdag faller den 2,06 prosent til 6,65 kroner. Det er verdt å merke seg at dagens høyeste notering har vært på 7,35 kroner.

Norsk Hydro

Goldman Sachs nedgraderer Norsk Hydro fra nøytral til salg, ifølge TDN Direkt. Kursmålet nedjusteres fra 31 til 27 kroner. Forrige uke nedgraderte UBS aksjen fra kjøp til nøytral, med et kursmål på 34 kroner pr. aksje.

Aksjen faller 1,44 prosent til 31,57 kroner.

Fjord1

Ellers faller Fjord1 3,14 prosent til 37 kroner. Tirsdag ble det kjent at Per Sævik har kjøpt seg opp i selskapet, og vurderer nå å slå sammen reiselivsaktivitetene der med Havila Kystruten.

Frederik Wilhelm Mohn har reagert med å trekke seg fra styret i Fjord1.