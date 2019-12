AF Gruppen får nok en kontrakt med Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har innstilt AF Gruppen (AFG) som entreprenør for utførelse av et tank- og prosessanlegg på Ørlandet.

Kontrakten er ifølge en melding på 178 millioner kroner.

Arbeidene utføres ved Ørland flystasjon og omfatter bygging av nytt drivstoffanlegg til F35-flyene.

Arbeidene starter i januar 2020 med forventet ferdigstillelse sommeren 2021.

– Vi er glade for å bli valgt og kunne tilby den kompetanse og kapasitet som etterspørres i prosjektet. Gjennom flere år har vi utført flere entrepriser på Ørlandet og er godt fornøyd med at Forsvarsbygg valgte AF Gruppen til nok et prosjekt, sier Arild Moe, konserndirektør i AF Gruppen.