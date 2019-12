Nasdaq starter onsdagen i pluss

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,16 prosent og står i 8.630,29 poeng, mens Dow Jones står i 27.850,76 poeng etter en nedgang på beskjedne 0,11 prosent.

Konsumprisene i USA økte med 0,3 prosent i november, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 2,1 prosent. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 0,2 prosent på månedsbasis to prosent på årsbasis.

Eksklusiv mat- og energipriser var konsumprisene opp 0,2 prosent på månedsbasis og 2,3 prosent på årsbasis.

«Markedsbevegelsene så langt denne uken har vært nokså moderate, som ikke er helt unaturlig med tanke på at både Fed (i dag) og ECB (i morgen) avholder hvert sitt rentemøte. Det er ikke ventet noen store endringer i pengepolitikken av hverken Fed og ECB denne uken. Møtene blir likevel viktige», skriver strateg Ole A. Kjennerud i dagens rapport fra DNB Markets.